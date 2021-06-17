ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти выделили почти 7 миллиардов рублей на строительство дорог

09:13
  • четверг
  • 17 июня 2021

Дополнительное финансирование получат шесть регионов

Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам направят 6,9 миллиарда рублей на завершение строительства мостов и автомобильных дорог.
Мишустин выделил 900 миллионов рублей на борьбу со свалками

Уточняется, что всего дополнительное финансирование получат шесть регионов.

"В частности, с помощью федеральной поддержки в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу "Мамисон", - отметили в кабмине.

Там добавили, что в Карелии на выделенные средства будет завершен ремонт участка автодороги Олонец - Вяртсиля.

Кроме того, деньги направят на строительство обхода города Калуги на участке Анненки - Жерело, моста через реку Зею в Амурской области, моста через реку Свирь в Ленинградской области, моста через реку Большой Енисей в Туве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство дороги
Строительство дороги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.