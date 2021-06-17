Власти выделили почти 7 миллиардов рублей на строительство дорог

Дополнительное финансирование получат шесть регионов

Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства России, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам направят 6,9 миллиарда рублей на завершение строительства мостов и автомобильных дорог.

Уточняется, что всего дополнительное финансирование получат шесть регионов.

"В частности, с помощью федеральной поддержки в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу "Мамисон", - отметили в кабмине.

Там добавили, что в Карелии на выделенные средства будет завершен ремонт участка автодороги Олонец - Вяртсиля.

Кроме того, деньги направят на строительство обхода города Калуги на участке Анненки - Жерело, моста через реку Зею в Амурской области, моста через реку Свирь в Ленинградской области, моста через реку Большой Енисей в Туве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram