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"Мне хочется десять детей": Моргенштерн рассказал об отношении к семье и браку

09:21
  • четверг
  • 17 июня 2021

Идти в ЗАГС музыкант не намерен

Рэпер Моргенштерн признался, что хочет большую семью, однако идти в ЗАГС ради этого он не готов. 23-летний исполнитель уверен, что пресловутый штамп в паспорте не обязателен.

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"Я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию", - заявил Моргенштерн.

По его словам, государственная регистрация брака – это лишняя и ненужная формальность, без которой можно обойтись.

"Я не понимаю, зачем формальности? Когда ты обещаешь государству, что будешь любить человека всю жизнь... Я не думаю, что у меня будет когда-то поход в ЗАГС. А вот свадьба – может быть", - сказал артист.

Он добавил, что больше не считает, будто у мужчины должно быть много девушек. Музыкант заявил, что "это бесполезно" и что он счастлив со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной, передает "Собеседник".

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