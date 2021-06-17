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Эксперты допустили рост цены нефти до 80 долларов

09:34
  • четверг
  • 17 июня 2021

Но шанс на то, что такой уровень сохранится надолго, минимален

Аналитики отметили, что с начала июня цена нефти Brent выросла почти на 6% и оказалась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, при этом котировки могут продемонстрировать дальнейший рост, передает ТАСС.
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Как отметил ведущий аналитик Refinitiv Ихсан Хакк, стимулирует рост спроса политика стран ОПЕК+, которые поэтапно наращивают добычу. Это также может способствовать росту цен до уровня выше 80 долларов за баррель, причем уже в ближайшей перспективе.

"Однако, если цены поднимутся выше 80 долларов за баррель, нефтедобывающие компании окажутся под давлением из-за желания увеличить добычу", - уточнил эксперт.

Вместе с тем отмечается, что присутствует риск возвращения на рынок иранской нефти, так что вряд ли цены надолго задержатся на таком уровне.

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