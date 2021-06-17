Диетолог перечислила продукты, которые нельзя сочетать с черешней

Ягода может навредить, если есть ее неправильно

Диетолог Татьяна Бочарова предупредила, что черешня сочетается далеко не со всеми продуктами. Кроме того, ее не стоит есть в больших количествах людям с диабетом и гастритом.

"Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы как гастрит острого типа или сахарный диабет. Если есть гастрит, но очень хочется съесть несколько ягод, не сочетайте их с кислыми или полукислыми продуктами: малиной, вишней, виноградом, сливой, яблоками и, тем более, цитрусовыми", - рассказала Бочарова.

По ее словам, не менее вредно сочетать черешню с бобовыми – это может стать причиной вздутия живота и усиленного газообразования, что повышает риск проблем с кишечником.

Диетолог добавила, что не стоит есть черешню на десерт сразу после основного приема пищи – лучше выждать хотя бы полчаса. В таком случае ягода окажет благотворное влияние на пищеварительную систему, передает РИА Новости.

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