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Дерматолог раскрыл порядок действий при солнечном ожоге

10:08
  • четверг
  • 17 июня 2021

Недостаточно просто уйти в тень

В Москве ожидается сильная жара, и долгое пребывание на солнце может не обойтись без последствий. Дерматолог Станислав Арканников рассказал, как правильно действовать при солнечном ожоге.
Врач объяснил правила безопасного загара

Врач напомнил, что желание побыстрее загореть зачастую приводит к солнечным ожогам. Чтобы уберечься от неприятных последствий, нужно избегать солнца в дневные часы и использовать защитные средства.

Если кожа все-таки обгорела, то есть несколько способов быстро улучшить самочувствие. "Самое первое — вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже. Если нет такой возможности, необходимо накрыться одеждой, которая максимально защитит от ультрафиолета, в идеале это будет хлопковая одежда и желательно смочить ее в холодной воде", - подсказал Арканников.

После этого стоит принять прохладный душ, чтобы успокоить кожу, снизить температуру тела и снять раздражение. При этом нужно следить, чтобы струи не были слишком сильными, иначе они травмируют кожу.

Затем нужно смазать кожу увлажняющим кремом, в составе которого есть витамин E, экстракт ромашки, сок алоэ и пантенол. Если боль не проходит, можно принять обезболивающее.

Арканников добавил, что снова загорать можно лишь после того, как пройдут боль, жжение и покраснение, передает Радио Sputnik.

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