Дерматолог раскрыл порядок действий при солнечном ожоге

Недостаточно просто уйти в тень

В Москве ожидается сильная жара, и долгое пребывание на солнце может не обойтись без последствий. Дерматолог Станислав Арканников рассказал, как правильно действовать при солнечном ожоге.

Врач напомнил, что желание побыстрее загореть зачастую приводит к солнечным ожогам. Чтобы уберечься от неприятных последствий, нужно избегать солнца в дневные часы и использовать защитные средства.

Если кожа все-таки обгорела, то есть несколько способов быстро улучшить самочувствие. "Самое первое — вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже. Если нет такой возможности, необходимо накрыться одеждой, которая максимально защитит от ультрафиолета, в идеале это будет хлопковая одежда и желательно смочить ее в холодной воде", - подсказал Арканников.

После этого стоит принять прохладный душ, чтобы успокоить кожу, снизить температуру тела и снять раздражение. При этом нужно следить, чтобы струи не были слишком сильными, иначе они травмируют кожу.

Затем нужно смазать кожу увлажняющим кремом, в составе которого есть витамин E, экстракт ромашки, сок алоэ и пантенол. Если боль не проходит, можно принять обезболивающее.

Арканников добавил, что снова загорать можно лишь после того, как пройдут боль, жжение и покраснение, передает Радио Sputnik.

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