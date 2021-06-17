В Петербурге ужесточили антиковидные ограничения

В городе наблюдается рост заболеваемости
С четверга в Санкт-Петербурге в силу вступили ограничения по коронавирусу, введенные из-за роста заболеваемости, напоминает РИА "Новости".
С 2:00 до 6:00 запрещена работа ресторанов и кафе, прекращается функционирование фуд-кортов и детских комнат.
Кроме того, попадают под запрет также досуговые объекты. Исключения составляют фитнес-центры, океанариумы и аквапарки.
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