"Это просто смерть": Буцкая - о некачественных детских автокреслах

Эксперты ОНФ обсудили, как остановить продажу некачественных фиксаторов

О безопасности детей на дорогах говорили в Общероссийском народном фронте. Круглый стол о недопустимости использования некачественных автомобильных удерживающих устройств прошёл в онлайн-формате.

Эксперты обсудили, как остановить производство и продажу фиксаторов, которые не только не обеспечивают надёжную защиту, но и представляют угрозу жизни и здоровью детей в случае ДТП. Всероссийскую акцию "Спаси ребёнка" направленную на запрет подобных устройств в нашей стране проводит общественная организация "Совет матерей".

"Что такое эти фиксаторы или треугольники, как их называют - это просто смерть. И те, кто их продает, это продавцы смерти. В прошлом году 78 детей погибло на дорогах и более тысячи получили травмы. Это те малыши, которых перевозили без автокресел, либо они были пристегнуты этими треугольниками", - сказала Татьяна Буцкая, координатор проекта ОНФ "Материнская платформа "Время рожать", председатель организации "Совет матерей".

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