"Видишь, как прекрасен этот мир?" Итоги саммита Путина и Байдена

Лидеры приняли совместное заявление

Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Будет заложена основа контроля над вооружениями и мер по снижению рисков. Это один из главных итогов саммита России и США, который накануне прошёл в Женеве. Переговоры Владимира Путин и Джо Байдена продолжались более четырёх часов. Лидеры обсудили множество тем. Было принято совместное заявление, носящее ключевое значение для всего мира.

Стратегическая стабильности, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения двух стран и сотрудничество в Арктике – саммит Россия-США продлился почти 4 часа.

"Не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Но если Вы меня спросили о том, каков собеседник и партнёр президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек", - заявил Путин.

"Когда, по вашему мнению, главы государств в последний раз два часа к ряду говорили тет-а-тет? Обсуждая все в деталях. Может, вы знаете такой пример, лично я - нет. Мы так много обсудили!" – сообщил Байден.

Провести две отдельных пресс-конференции – инициатива американской стороны. Путин к журналистам направился сразу же после завершения саммита. Байден решил выдержать паузу и послушать, что скажет российский коллега. Вопросы лидерам, кстати, практически не отличались. Ключевой – можно ли теперь, после саммита, вновь доверять друг другу.

"Знаете, Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы" его, мне кажется, промелькнули", - уверен президент России.

Россия в этом отношении предсказуема, хотя на Западе считают по-другому.

"Первая часть вашего вопроса: на Западе считают… А вторая часть вопроса: готовы ли Вы от этого отказаться? Ведь если на Западе считают, это совсем не значит, что так оно и есть", - отметил Путин.

Украинский кризис может быть разрешен только путём выполнения Минских соглашений, подтвердили Москва и Вашингтон. Наконец, инцидент с высказыванием Байдена, назвавшего Путина убийцей, кажется, исчерпан.

"Все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - сказал Путин.

"Господин президент, Путин сказал что он удовлетворен вашим комментарием по поводу заявления о том, что он убийца, Что вы ему сказали?" – спросил журналист.

"Он удовлетворен. Зачем еще раз поднимать эту тему?" – ответил Байден.

Журналисты в этот день явно раздражали американского президента. Устроили драку с коллегами во время протокольной съемки лидеров и ждали от Байдена другой риторики.

- Как вы можете называть этот саммит конструктивным? - Если вы этого не поняли, то выбрали не ту профессию.

"Я уже отвечал Вашим коллегам, по-моему, CNN, но, видимо, таковы законы жанра, что нужно сказать, отвечая прямо на ваш вопрос. Пожалуйста, я с удовольствием сделаю это ещё раз",- сказал Путин.

Российским журналистам, кстати, вход на пресс-конференции главы Белого дома закрыт. Путин, напротив, сам несколько раз предлагал иностранным коллегам задать интересующие их вопросы. Они у западной прессы почему-то как под копирку.

- Ответьте мне, как ответили бы девятилетней дочке. Почему такие сложные отношения между Россией и США? Она хочет знать, я хочу знать. Почему молодёжи не дают протестовать, выходить на протесты на улицы? - Это здорово, что Ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир? Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим.

В городе мира, как еще называют Женеву, важный шаг к этому уже сделан.

Знаменитый фонтан на Женевском озере - в цветах национальных флагов двух стран. У прошедших переговоров уже есть конкретный результат. Отозванные для консультаций послы Антонов и Салливан до конца месяца должны вернуться в Москву и Вашингтон. В совместном заявлении лидеров по итогам саммита прямо сказано: "Ядерная война никогда не должна быть развязана". Это, конечно, не "перезагрузка" и "разрядка", но обстановка в мире, действительно, стала спокойнее. Во всяком случае, пока.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Женева, Швейцария.

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