"Мировая арена Путина": реакция СМИ на переговоры в Женеве

Британская газета The Guardian считает прошедшие переговоры конструктивными

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена обсуждают все мировые СМИ. На первых полосах - не только оценки результатов саммита, но и организационных вопросов. Ведь каждая сторона выбрала свой путь общения с прессой. В отличие от России, США допустили на пресс-конференцию Байдена только западных журналистов. Для главы Белого дома создали практически идеальные условия для выступления, однако без курьёзов не обошлось. Последний вопрос Байдену и вовсе обернулся скандалом.

Советы Байдену, как грамотно себя вести на встрече с Путиным и как правильно себя преподнести раздавать начали ещё за несколько недель до Женевского саммита. Образ остроумного, энергичного лидера, который превосходно владеет собой, начал рассыпаться сразу после разговора двух президентов. На пресс-конференции. Куда, как выяснилось, не аккредитовали ни одного представителя российской прессы. В зале - исключительно согласованные с Белым домом журналисты. Не очень демократично - вердикт американского издания The Hill. Контраст - явно не в пользу 46-му президенту.

"Наш лидер свободного мира только что (снова) по сути, объявил, что он не способен в случайном порядке выбирать журналистов, чтобы те задавали вопросы. А вот Путин, которого Белый дом преподносит как кровожадного убийцу, запрещающего свободную прессу в стране, в это же время без разбора предоставляет слово всем журналистам", - говорится на сайте издания.

Помимо прочего, Джо Байдену в качестве моральной поддержки установили телесуфлёр. Видимо, администрация Белого дома побоялась, что, отвечая на вопросы не "по бумажке", а из головы, американский президент опять запутается, с кем вообще он встречался. Несмотря на такие масштабные меры предосторожности, казусов избежать не удалось.

- Я прослушал значительную часть пресс-конференции президента Тра... Президента Путина...

В общем, не день Байдена. Спустя всего полчаса он надел солнечные очки и засобирался уходить, посчитав разговор с прессой законченным. Такое поведение не поняли даже представители американских СМИ. Журналисты New York Post разглядели, что во время беседы с Владимиром Путиным их лидер сжимал в руках бумажку. Не иначе шпаргалка. На таком контрасте российский лидер, как отмечают за рубежом, был явно на коне. Держался, как минимум, раскованнее и даже цитировал Толстого. Тема встречи - на главных полосах всех интернет- и печатных изданий. В Time саммит назвали "мировой ареной Владимира Путина". Британская газета The Guardian считает прошедшие переговоры конструктивными. Отношения двух стран прагматичными.

"По правде говоря, Путину нечего было бояться. Темы, которые вызывали его гнев, как например, возможность вступления Украины в НАТО, он, похоже, просто игнорировал. Он так и сказал: "Нечего обсуждать". Именно Байдену пришлось изгонять призрак Хельсинки, столкнувшись с Путиным, и стараться всячески продемонстрировать, что он восстановил баланс во внешней политике Соединенных Штатов. В чём он пытался успокоить союзников в Великобритании и Брюсселе во время своего 10-дневного европейского турне", - пишут журналисты.

Вполне логичная доза критики досталась Байдену и от противников-республиканцев. Бывший госсекретарь Майк Помпео в эфире телеканала Fox News назвал поведение 46-го президента невероятным проявлением слабости. Особенно представителей партии "красных" разозлило нежелание лидера США проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным.

"Он позволил Путину выступать, распространяя российскую пропаганду. А если бы рядом с Путиным стоял настоящий американец, то он мог бы отстаивать наши интересы в режиме реального времени", - уверен госсекретарь США Майк Помпео.

Ну и куда без предшественника Байдена - Дональда Трампа. Он тоже поспешил поделиться своим мнением. Бывший президент США в словах не скупится. Для России день был хороший, а вот Соединённые Штаты от встречи ничего не получили. Американцы явно ожидали от своего лидера более жёсткой политики.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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