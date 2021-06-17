В Москве усилили проверки общепита из-за роста числа заразившихся коронавирусом

Из десятков проверенных накануне ресторанов нарушение выявили только в одном

Центр Москвы. Улица Тверская, Арбат, Большая Садовая. Идут проверки баров, кафе и ресторанов. В связи со всплеском заболеваемости ковидом после 23 часов эти заведения должны быть закрыты.

- Закрыто у нас уже. - А почему тогда все двери нараспашку ? - Нет, уже давно закрыто.

В помещении - два человека. Уверяют. Якобы не посетители, а друзья сотрудников. Ничего не заказывали. Зашли просто так. В это время вторая группа инспекторов проверяет заведения в Большом Козихинском переулке. И Благовещенском.

Картина почти везде одинакова. Владельцы если не всех, то очень многих заведений подошли к решению столичной мэрии ответственно. Из десятков проверенных накануне ресторанов нарушение выявили только в одном.

"После 23 часов осуществлял свою деятельность, посетителям подавались напитки, в ресторан был вход свободный. Руководители ресторана приглашены в инспекцию для составления протокола, за допущенное нарушение предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей", - заявил Дмитрий Морозов, главный инспектор Объединения административно- технических инспекций Москвы.

Врачи бьют тревогу. Обстановка с ростом заболеваемости в Москве критическая. И уже достигла прошлогодних значений.

Новая вспышка для 12 тысяч горожан уже закончилась госпитализацией. В клиники, доставляют не только людей из потенциальной группы риска, то есть пожилых, но с каждым днем все больше молодежи. Только за неделю число заболевших выросло на 80 процентов. И такая же картина в Подмосковье. В Королеве пришлось развернуть еще 40 дополнительных мест.

"Мы будем сворачивать койки, разворачивать койки, увеличивать коечный фонд, искать какие-то другие пути лечения этого заболевания, новые направления - ничего хорошего не будет. Пока не дойдет до всех, что надо сделать прививку, нужно беречь себя", - сказал Эдуард Шпилянский, главврач Королевской городской больницы.

Люди все чаще это понимают. Если болезнь обошла стороной в первую волну, то это не гарантия, что не заразишься сегодня. Единственный способ обезопасить себя - вакцинация. И в столице, и в регионах желающих привиться все больше.

"Это на самом деле ответственность и перед сотрудниками, потому что если самому заболеть, то можно очень даже легко и среди сотрудников разнести, поэтому забочусь о здоровье своем, сотрудников, своих близких в первую очередь", - сообщил Александр Игнатьев, работник нефтеперерабатывающего предприятия.

Мобильные медпункты открывают в торговых центрах, парках, и даже на рынках.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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