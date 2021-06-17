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Как проходит последнее пленарное заседание седьмого созыва Госдумы

11:54
  • четверг
  • 17 июня 2021

В повестке у депутатов - несколько законопроектов

В четверг в Госдуме проходит последнее пленарное заседание весенней сессии. На нём завершится работа седьмого созыва. Лидеры фракций подводят итоги масштабной законотворческой деятельности. Тысячи принятых документов, которые помогли укрепить российскую экономику, сделали жизнь граждан лучше. Сегодня в повестке также множество инициатив.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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