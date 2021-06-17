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В Италии группа туристов разбилась во время подъема на фуникулере (видео)

10:16
  • четверг
  • 17 июня 2021

14 человек погибли, выжил пятилетний ребенок

В горах Италии произошла смертельная авария на канатной дороге.  

ЧП случилось 23 мая на участке Стреза - Моттароне. На записи видно, как кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда один из тросов оборвался, и люди полетели вниз.

Кабина упала с высоты 20 метров. Погибли 14 туристов, выжил только пятилетний ребенок, сообщает местный телеканал Tg3.

По факту аварии задержаны три человека – владелец и двое руководящих сотрудников компании, которая использовала подъемник. Как оказалось, механизм торможения был отключен специально, чтобы не было блокировки подъема.

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