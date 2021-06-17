Отец задержанной в Минске россиянки обратился к Лукашенко

Он попросил президента о милосердии к его дочери

Отец задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко в преддверии визита последнего в Приморский край с просьбой о милосердии к его дочери. Видеообращение публикует издание PrimaMedia.

53-летний Андрей Сапега сказал, что его дочери грозят "очень серьезные тюремные сроки", она остается в СИЗО по обвинению в разжигании социальной вражды и розни.

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком", - добавил он.

По словам Сапеги, во время протестов в Минске его дочь была в Литве, а ее связь с Романом Протасевичем - "история любви, а не убеждений".

Кроме того, отец задержанной россиянки попросил Лукашенко о личной встрече.

23 мая в Минске экстренно сел следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Произошло это из-за сообщения о бомбе, оно в итоге не подтвердилось. На борту находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. Их обоих задержали, а вскоре - арестовали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram