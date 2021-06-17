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Алиса Аршавина проиграла суд за особняк бывшей свекрови

10:48
  • четверг
  • 17 июня 2021

Тяжелобольной матери троих детей придется покинуть дом - добровольно или с приставами

Алиса Аршавина проиграла апелляцию матери своего бывшего мужа Андрея Аршавина Татьяне Ивановне. Теперь экс-супруга футболиста вместе с тремя детьми будет вынуждена покинуть особняк, в котором проживала после развода.
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Женщина до последнего надеялась отсудить право находиться вместе с детьми в доме, однако суд встал на сторону матери спортсмена, которая по документам и является хозяйкой особняка в Коломягах. Сначала первая инстанция вынесла решение в пользу семьи спортсмена, а затем Алисе отказали и в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Решение городского суда вступило в силу с момента его оглашения. У Алисы нет легальной возможности его не выполнить. Через две недели дело вернется в Приморский суд с тем актом, который можно обжаловать. Истец вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное выселение, а, если его не случится — перейдут к принудительному", - рассказал Адвокат Татьяны Ивановны Павел Волошин.

Бывшая жена Аршавина еще может подать кассацию и попросить пристава об отсрочке исполнения решения. Но и на этом суды с экс-свекровью не закончатся. Мама футболиста намерена взыскать с Алисы порядка двух миллионов рублей неосновательного обогащения — слушание по этому делу состоится 19 июля, передает "СтарХит".

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