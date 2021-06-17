Жителю Казани дали пять лет за кражу нефти

Он сделал врезку в трубопровод

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал, что суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, через врезку в трубопровод похитившего 76 тонн нефти.

Уточняется, что ущерб от кражи составил 1,3 миллиона рублей.

"Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - приводит заявление Галиева "Интерфакс".

Инцидент произошел в январе 2019 года на территории Пестречинского района. 47-летний подсудимый приобрел бывшее помещение гусиной фермы и разместил там две резиновые емкости по 50 кубометров и шланги высокого давления длиной более 4 километров.

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