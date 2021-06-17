ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителю Казани дали пять лет за кражу нефти

10:30
  • четверг
  • 17 июня 2021

Он сделал врезку в трубопровод

Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев рассказал, что суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, через врезку в трубопровод похитившего 76 тонн нефти.
Доходы России от экспорта нефти упали

Уточняется, что ущерб от кражи составил 1,3 миллиона рублей.

"Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - приводит заявление Галиева "Интерфакс".

Инцидент произошел в январе 2019 года на территории Пестречинского района. 47-летний подсудимый приобрел бывшее помещение гусиной фермы и разместил там две резиновые емкости по 50 кубометров и шланги высокого давления длиной более 4 километров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вагоны с нефтепродуктами
Вагоны с нефтепродуктами
Нефтепровод
Нефтепровод
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.