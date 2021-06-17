Уроки вождения предложили вернуть в школы

Ранее такой опыт существовал в СССР

Российские школьники смогут получить водительские удостоверения вместе с аттестатом.

Ранее с такой инициативой выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт СССР. Предложение парламентариев поддержали в ГИБДД.

"Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным", - заявил РИА Новости глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Занятия по вождению можно проводить во время внеклассного времени, а эксперимент по получению прав следует начать с кадетских корпусов, отметили в ГИБДД. Ранее получение прав положительно отразится на дисциплине подростков на дорогах.

"Несовершеннолетний, прошедший столь серьезную поэтапную подготовку, не только сможет без труда сдать экзамен в автошколе и получить водительское удостоверение, но и, вероятно, станет достаточно грамотным, подготовленным участником дорожного движения", - предположил Черников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram