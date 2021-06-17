В России выявили 14057 новых случаев коронавируса

Клинических проявлений не имели 15,5% из них

Как сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19, за минувшие сутки в России зарегистрировано 14057 новых случаев коронавирусной инфекции.

Клинических проявлений не имели 15,5% из них.

"Зафиксировано 416 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11205 человек", - добавили в оперштабе.

В Москве за сутки заболели 6195 человек, в Подмосковье - 1208, в Санкт-Петербурге - 946.

За весь период пандемии в стране выявлено 5264047 случаев инфекции. Умерли 127992 пациента.

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