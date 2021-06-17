В Индии выявили первый случай заражения "зеленой плесенью"

До этого врачи фиксировали заражение черной, белой и желтой плесенью

В индийском штате Мадхъя-Прадеш зарегистрирован первый случай заболевания "зеленой плесенью". Об этом сообщил доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

"У пациента была обнаружена инфекция зеленого грибка (гриб рода Aspergillus) в легких. Это первый случай зеленого грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчет всей страны", - передает Times of India слова врача.

Новый вид грибка обнаружили у 34-летнего мужчины. Он попал в больницу из-за коронавирусной инфекции, врачи диагностировали у пациента поражение 90% легких.

Ранее в Индии было зафиксировано свыше 31 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", а также несколько пациентов с "белой плесенью". Кроме того, в конце мая у одного из заболевших впервые обнаружили сразу три вида плесени – черную, белую и желтую.

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