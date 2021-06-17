ФСИН рассказала, каких поэтов любят осужденные

В топ попали Высоцкий, Ахматова и Бродский

Проведенный Федеральной службой исполнения наказаний опрос показал, что самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах является Александр Пушкин, передает ТАСС.

"Рейтинг самых читаемых поэтов выглядит следующим образом: Пушкин, Есенин, Лермонтов, Высоцкий, Блок, Цветаева, Ахматова, Маяковский, Бродский, Твардовский, Некрасов и Пастернак", - говорится в сообщении ФСИН.

Что касается конкретных произведений, то у Пушкина заключенные наиболее ценят "Сказку о царе Салтане", "Я помню чудное мгновенье" и "Евгения Онегина". У Есенина популярностью пользуется "Письмо к женщине", у Лермонтова - "Парус".

Кроме того, в колониях и СИЗО ценят "Я не люблю..." Владимира Высоцкого, "Незнакомку" Александра Блока, "Родную землю" Анны Ахматовой, "Стих о советском паспорте" Владимира Маяковского и "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." Иосифа Бродского.

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