Доктор Румянцев: здравоохранение в Москве развивается в правильном направлении

У города есть все ресурсы, чтобы справиться с пандемией

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев рассказал, что развитию здравоохранения московские власти уделяют особое внимание и у города есть все ресурсы, чтобы справиться с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Столичная медицина движется в правильном направлении. Ведется полное обновление парка медицинского оборудования, строятся и реконструируются больницы, поликлиники, развивается программа диспансеризации населения, идет активная цифровизация оценки состояния здоровья москвичей", - подчеркнул специалист.

По его словам, сейчас в Москве в том числе массово вводится электронная медицинская карта. В совокупности эти меры выводят городское здравоохранение на новый уровень. Действует и комплексная программа вывода амбулаторных учреждений из жилых домов, реорганизации системы поликлиник.

Особо Румянцев отметил, как четко в Москве выстроено оказание онкологической помощи детям. На базе Морозовской детской больницы и Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Солнцево организованы новые клиники и амбулаторные центры, дети имеют возможность получить помощь в полном объеме.

В итоге в Москве сегодня выздоравливают до 92% детей с онкологическими заболеваниями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram