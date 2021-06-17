Евгений Попов о саммите в Женеве: Это "бой без правил"

Последствия могут быть непредсказуемыми

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом проходят в сложной политической обстановке.

Такое мнение высказал телеведущий Евгений Попов, освещающий переговоры лидеров России и Соединенных Штатов из Женевы. После ухода с поста президента США Дональда Трампа мировая дипломатическая система "поломалась", заметил он.

"Сейчас абсолютно неясно, чего нам ждать от американской стороны. Фактически, сейчас мы наблюдаем "бой без правил", - заметил Попов.

Саммит России и США прошел в ситуации неопределенности, политические роли смешались. Любые договоренности могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов.

"С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов", - подчеркнул Попов.

Несмотря на сложности, и Москва, и Вашингтон намерены вернуть отношения в конструктивное русло. Все понимают, что, если ничего не изменится, последствия могут быть непредсказуемыми.

"К сожалению, ощущение, что отношения России и США достигли дна и мы живем на абсолютно разных планетах. Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга", - отметил журналист.

Ключевые вопросы – это взаимоотношения с Украиной и строительство газопровода "Северный поток-2". Обсуждая газопровод, России необходимо четко обозначить свою роль и поставить американцев на место. Что касается Украины, то для Москвы "красная линия" будет проходить через принятие соседнего государства в НАТО.

"Посмотрим, какие "красные" линии у Байдена, главное, чтобы они не пересеклись с нашими", - заключил Попов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram