Вильфанд предупредил жителей европейской части России об "опасном солнце"

Показатели ультрафиолетового индекса превысят безопасные значения

Жителей европейской части России ожидает жаркая погода, которая будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса. Как себя уберечь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Такая ситуация в центре европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва и южнее, во всех этих регионах - Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежская области. Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду. Предохранять себя от солнечных лучей и особенно детей предохранять", - предупредил синоптик.

Он рекомендовал избегать прямых солнечных лучей с 10 до 18 часов.

Вильфанд отметил, что столь длительный период "опасного солнца" стал возможным из-за антициклона, совпавшего с летним солнцестоянием. В это время солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Также повлияло отсутствие осадков – в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет и мешали проникновению ультрафиолета, передает РИА Новости.

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