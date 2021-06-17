ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд предупредил жителей европейской части России об "опасном солнце"

11:16
  • четверг
  • 17 июня 2021

Показатели ультрафиолетового индекса превысят безопасные значения

Жителей европейской части России ожидает жаркая погода, которая будет сопровождаться опасными показателями ультрафиолетового индекса. Как себя уберечь, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Стало известно, когда в Москву вернется тепло

"Такая ситуация в центре европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва и южнее, во всех этих регионах - Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежская области. Везде индекс солнечной активности шесть и более, это опасный ультрафиолет. Поскольку будет антициклональная погода в ближайшие 5-6 дней, до среды включительно, это надо иметь ввиду. Предохранять себя от солнечных лучей и особенно детей предохранять", - предупредил синоптик.

Он рекомендовал избегать прямых солнечных лучей с 10 до 18 часов.

Вильфанд отметил, что столь длительный период "опасного солнца" стал возможным из-за антициклона, совпавшего с летним солнцестоянием. В это время солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Также повлияло отсутствие осадков – в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет и мешали проникновению ультрафиолета, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Солнечная погода
Солнечная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.