В Кремле оценили переговоры Путина и Байдена

Саммит прошел "скорее со знаком плюс"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о содержании прошедшего в Женеве саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий, однако переговоры прошли "скорее со знаком плюс". Путину и Байдену удалось обозначить своим позиции по ключевым вопросам, а также наметить направления сотрудничества.

"Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он, скорее, со знаком "плюс", - заявил спикер Кремля в эфире "Эха Москвы".

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности, что тоже является несомненным плюсом.

"Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности - это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран", - добавил Песков.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры вместе с перерывом продлились около 3,5 часа. Оба президента отметили, что саммит получился продуктивным.

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