Власти Керчи рассказали о ситуации в городе после сильных ливней

Подтоплены свыше 200 домов
Как сообщила в четверг пресс-служба администрации города Керчь, в результате сильных ливней там оказались подтоплены свыше 200 домов.
"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Кроме того, известно, что центральная часть Керчи обесточена - это касается в том числе больницы №1. Для ее работы сейчас устанавливаются генераторы.
В спасательной операции задействовали более 10 единиц крупной техники и шесть лодок. Идет эвакуация людей. Организован пункт временного размещения.
В городе введен режим ЧС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram