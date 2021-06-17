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Власти Керчи рассказали о ситуации в городе после сильных ливней

11:08
  • четверг
  • 17 июня 2021

Подтоплены свыше 200 домов

Как сообщила в четверг пресс-служба администрации города Керчь, в результате сильных ливней там оказались подтоплены свыше 200 домов.
Жителей юга России предупредили о потопе

"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Кроме того, известно, что центральная часть Керчи обесточена - это касается в том числе больницы №1. Для ее работы сейчас устанавливаются генераторы.

В спасательной операции задействовали более 10 единиц крупной техники и шесть лодок. Идет эвакуация людей. Организован пункт временного размещения.

В городе введен режим ЧС.

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