На юг России обрушился мощный ураган и ливни

В Керчи за ночь выпало полторы месячной нормы осадков

Ливни и ураган бушуют на юге России. В Керчи за ночь выпало полторы месячной нормы осадков. Подтоплены дома и детская больница. Улицы города ушли под воду. В одном из сёл полуострова минувшей ночью спасателям пришлось эвакуировать десятки человек.

Мощные дожди с грозой в Краснодарском крае. Выпал и крупный град. В домах разбиты стёкла, повреждены крыши. Подтопления в Анапе и Краснодаре. Вода на улицах и во дворах.

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