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В "Векторе" назвали сроки сохранения антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"

11:52
  • четверг
  • 17 июня 2021

Препарат показал свою эффективность

Директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов заявил, что антитела у привитых вакциной "ЭпиВакКорона" через 9 месяцев после инъекции выделялись более чем у 50% добровольцев, через 3 и 6 месяцев - у 100%.

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"В рамках I-II фазы КИ на добровольцах наблюдение проводилось на 3, 6 и 9 месяцев. В 3 и 6 месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В 9 месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев", - рассказал Максютов о результатах проведенных исследований.

По его словам, доклинические исследования на низших приматах показали, что антитела способны сохраняться более года, передает "Россия24".

Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на пептидной платформе, разработкой препарата занимались сотрудники государственного научного центра "Вектор". В Роспотребнадзоре отметили высочайшую степень безопасности вакцины, обусловленную технологией ее получения. Препарат не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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