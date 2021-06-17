В Совфеде заявили об исчезнувшей у США иллюзии относительно России

Это стало очевидно после саммита в Женеве
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире "Соловьев.Live" по итогам российско-американского саммита в Женеве, что у Вашингтона окончательно исчезает иллюзия о том, что Москву можно "додавить" санкциями.
"Россия ни в чем не уступила своим национальным интересам", - заметил сенатор.
По его словам, Москва стремится не дать американцам "откусить от национальных интересов кусочек в свою пользу".
Вместе с тем Косачев добавил, что основные решения по ограничительным мерам принимаются в Конгрессе, указом президента их не отменить. Двусторонние отношения сейчас движутся скорее по инерции, заключил вице-спикер Совфеда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram