В Совфеде заявили об исчезнувшей у США иллюзии относительно России

Это стало очевидно после саммита в Женеве

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в эфире "Соловьев.Live" по итогам российско-американского саммита в Женеве, что у Вашингтона окончательно исчезает иллюзия о том, что Москву можно "додавить" санкциями.

"Россия ни в чем не уступила своим национальным интересам", - заметил сенатор.

По его словам, Москва стремится не дать американцам "откусить от национальных интересов кусочек в свою пользу".

Вместе с тем Косачев добавил, что основные решения по ограничительным мерам принимаются в Конгрессе, указом президента их не отменить. Двусторонние отношения сейчас движутся скорее по инерции, заключил вице-спикер Совфеда.

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