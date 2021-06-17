Павел Астахов рассказал, почему решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах обосновано

"Это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть"

Обязательная вакцинация москвичей, работающих, в ряде сфер, абсолютно законна и обоснована.

Президент коллегии адвокатов Павел Астахов рассказал, что в Европе за вакциной стоят в очереди, в США привиты уже 70% населения, а в России бесплатной вакциной воспользовались только 10% населения. Сейчас время не для дискуссий, так как речь идет не о гражданских правах, а умирать или не умирать.

"Декларация прав человека, как и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей. Потому что власти имеют право в период пандемии, а пандемия – это особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека", - подчеркнул юрист.

Астахов напомнил, что в Конституции есть норма, по которой любые права могут быть ограничены, если речь идет о защите интересов большинства граждан.

В свою очередь глава общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена отметил, что люди, работающие в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей.

"Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет. В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное ", - Кучерена.

Кроме того, законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию.

"Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть", - подчеркнул полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский

Ранее Роспотребнадзор предписал руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Москвы и Московской области, которые работают в сфере услуг, провести вакцинацию от коронавируса 60% работников. Сделать прививку должны также государственные гражданские и муниципальные служащие.

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