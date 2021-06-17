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Лолита рассказала о двух месяцах в психиатрической больнице

11:57
  • четверг
  • 17 июня 2021

Певица изнуряла себя работой

Певица Лолита Милявская призналась, что в начале нулевых два месяца была пациенткой психиатрической больницы имени Кащенко. Она попала туда после того, как на почве синдрома хронической усталости у нее развилось малокровие.

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"Я почему была два месяца — я попала, загнав себя уже, это назывался синдром хронической усталости, когда много вкалываешь и не отдыхаешь, и у тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы вытащишь. И у меня началось малокровие на этой почве. Я уже была похожа на человека, который пережил Освенцим. Тебе не надо удалять комки Биша, и просто не могут взять кровь", - поделилась воспоминаниями артистка.

По ее словам, две недели в больнице она только и делала, что спала.

Лолита заявила, что россияне боятся психиатров и не обращаются к ним за помощью даже когда это необходимо. Певица призвала россиян, которые столкнулись со схожей проблемой, "найти хорошего психиатра и не стесняться", чтобы в дальнейшем продолжить нормально жить.

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