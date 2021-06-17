Госдума приняла закон о блокировке мошеннических сайтов

Инициировать блокировку будет ЦБ

В четверг Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке мошеннических сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредитных организаций, передает ТАСС.

Инициировать ограничение доступа к сайтам получает право Центробанк. Это относится к ресурсам, вводящим пользователей в заблуждение по поводу оказания финансовых услуг.

Кроме того, Банку России разрешили обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам.

На рассмотрение Госдумы проект был внесен группой парламентариев в декабре 2018 года.

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