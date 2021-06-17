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Минздрав: антитела не являются противопоказанием для прививки

12:15
  • четверг
  • 17 июня 2021

Около 670 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации в Подмосковье

Наличие антител в организме человека не является противопоказание к прививке от коронавируса.
Юристы подтвердили законность решения об обязательной вакцинации в Москве

Об этом заявили в подмосковном Минздраве. Антитела, полученные после болезни, не всегда могут защитить от повторного заболевания коронавирусом. Все зависит от общего состояния организма и тяжести болезни. Если человек переболел ковидом в легкой форме, то вероятность подхватить его снова очень высока.

"Запросим разработчиков вакцины, еще раз в институте имени Гамалеи, хотя они нам подтверждали неоднократно, что наличие антител не является противопоказанием", - сообщила министр Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее Роспотребнадзор предписал руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям Москвы и Московской области, которые работают в сфере услуг, провести вакцинацию от коронавируса 60% работников. Сделать прививку должны также государственные гражданские и муниципальные служащие. Всего обязательной вакцинации в Подмосковье полежат около 670 тысяч человек.

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