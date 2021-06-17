От COVID-19 в Москве поправились еще 3636 пациентов

Госпитализированы 1854 человека

За сутки в Москве выявили 6195 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Вместе с тем вылечились за тот же период в городе 3636 пациентов, за весь период пандемии - 1106615.

"За сутки госпитализированы 1854 человека, скончались 73 пациента. На ИВЛ находится 532 человека", - добавили в штабе.

Там также напомнили, что вакцинация - единственный способ борьбы с пандемией. В Москве сделать прививку от COVID-19 можно бесплатно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник по предварительной записи или без записи в общественных местах у выездных бригад.

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