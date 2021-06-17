Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе

На борту было порядка 300 пассажиров

В аэропорту Симферополь в ходе посадки за пределы полосы выкатился пассажирский Boeing - в итоге он частично оказался на спланированной части летного поля, передает "Интерфакс".

"Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами", - добавили представители воздушной гавани.

Сейчас полоса заблокирована, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются до ее освобождения.

Собеседник агентства в администрации аэропорта добавил, что самолет прибыл из Москвы, он принадлежит авиакомпании Pegas Fly Ikar. Причиной инцидента стало недостаточное сцепление полосы с шасси.

Никто из пассажиров не пострадал, всего их на борту было порядка 300.

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