Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе

На борту было порядка 300 пассажиров
В аэропорту Симферополь в ходе посадки за пределы полосы выкатился пассажирский Boeing - в итоге он частично оказался на спланированной части летного поля, передает "Интерфакс".
"Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами", - добавили представители воздушной гавани.
Сейчас полоса заблокирована, рейсы в аэропорту не принимаются и не отправляются до ее освобождения.
Собеседник агентства в администрации аэропорта добавил, что самолет прибыл из Москвы, он принадлежит авиакомпании Pegas Fly Ikar. Причиной инцидента стало недостаточное сцепление полосы с шасси.
Никто из пассажиров не пострадал, всего их на борту было порядка 300.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram