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В Подмосковье отстранят от работы непривитых таксистов

12:41
  • четверг
  • 17 июня 2021

Вакцинироваться нужно до 15 июля

В Московской области водители автобусов и такси не смогут работать, если не сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

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Он отметил, что не пожелавших вакцинироваться отключат от заказов при помощи агрегаторов, это будет сделано после 15 июля. Тресков подчеркнул, что информация об этом будет донесена до каждого водителя в регионе.

"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок - 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", - заявил вице-губернатор.

Отмечается, что на блокпостах будут проводиться проверки наличия у водителей ковид-паспортов. В этом примут участие сотрудники ГИБДД, передает РИА Новости.

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