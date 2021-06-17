В Подмосковье отстранят от работы непривитых таксистов

Вакцинироваться нужно до 15 июля

В Московской области водители автобусов и такси не смогут работать, если не сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Он отметил, что не пожелавших вакцинироваться отключат от заказов при помощи агрегаторов, это будет сделано после 15 июля. Тресков подчеркнул, что информация об этом будет донесена до каждого водителя в регионе.

"Мы обеспечим через агрегаторы отключение от заказов всех водителей такси, которые не прошли вакцинацию. Срок - 15 июля, то есть срок 15 июля, когда все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию", - заявил вице-губернатор.

Отмечается, что на блокпостах будут проводиться проверки наличия у водителей ковид-паспортов. В этом примут участие сотрудники ГИБДД, передает РИА Новости.

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