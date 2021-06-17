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Россияне пожаловались на жизнь в режиме постоянной экономии

12:51
  • четверг
  • 17 июня 2021

Пандемия вынудила затянуть пояса

Более трети жителей России (37%) живут в режиме постоянной экономии денег.

Порядка 56% граждан начинают экономить только в том случае, когда сталкиваются с финансовыми трудностями. Еще 20% опрошенных заявили, что раньше не экономили, но пандемия вынудила ограничить расходы.

2% респондентов заявили, что готовы экономить на всем, пишет ТАСС со ссылкой на опрос банка "Открытие". Чаще всего россияне сокращают расходы на развлечения, путешествия, гаджеты, бытовую технику, одежду, обувь и еду.

Ни в чем себе не отказывают лишь 7% россиян. В Москве и области этот показатель составил 12%.

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