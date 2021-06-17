Власти придумали, как привить подмосковных мигрантов

Вакцинация обязательна для представителей некоторых профессий
В Подмосковье иностранные граждане и мигранты смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции в том случае, если у них есть хотя бы временная регистрация и полис ОМС, заявила зампред правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Иностранцев и мигрантов мы можем прививать если у них есть регистрация, хотя бы временная, и полис ОМС... Если у него нет полиса, тогда, действительно, мы его не можем прививать, это требование федеральное", - отметила она.
Стригункова подчеркнула, что в настоящее время в Минздраве России уже начали прорабатывать вопрос предоставления мигрантам возможности вакцинироваться от COVID-19 платно, передает РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому вакцинация от коронавируса станет обязательной для некоторых категорий граждан. Также с 13 по 20 июня в Московской области будет действовать обязательный масочный режим в общественных местах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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