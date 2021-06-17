Песков: в России созданы все условия для вакцинации

Но темпы прививочной кампании пока недостаточные
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире "Эха Москвы", что в целом по стране сохраняется принцип добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере", - подчеркнул кремлевский спикер.
Он при этом добавил, что считает нужными и оправданными меры, которые вводят ряд регионов, включая Москву, касающиеся обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.
"С учетом ситуации - [это движение] в абсолютно правильном [направлении]", - заметил пресс-секретарь, уточнив: сейчас прививочная кампания в стране идет "слабо".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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