Песков: в России созданы все условия для вакцинации

Но темпы прививочной кампании пока недостаточные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире "Эха Москвы", что в целом по стране сохраняется принцип добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере", - подчеркнул кремлевский спикер.

Он при этом добавил, что считает нужными и оправданными меры, которые вводят ряд регионов, включая Москву, касающиеся обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

"С учетом ситуации - [это движение] в абсолютно правильном [направлении]", - заметил пресс-секретарь, уточнив: сейчас прививочная кампания в стране идет "слабо".

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