В Москве перестанут работать таксисты с иностранными водительскими правами

Также агрегаторы перестанут сотрудничать с водителями, опыт вождения у которых менее 3 лет

В Москве агрегаторам такси придется отключить от заказов водителей с иностранными водительскими удостоверениями, сообщили в дептрансе столицы.

"МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в этом году инспекторы МАДИ столкнулись более чем с 1,7 тыс. случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных агрегаторов. Это не только является нарушением законодательства, но и представляет опасность для пассажиров и других участников дорожного движения – ведь за рулем такси должен находиться профессионал с соответствующим опытом, подчеркнули в ведомстве.

В дептрансе отметили, что работать в такси разрешается при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. Также таксистами могут быть водители из тех стран, где русский язык используется в качестве официального. При этом опыт вождения должен быть не менее трех лет.

"Чтобы вы были всегда уверены в своих поездках, с 1 августа в нашем городе заработает система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам", - заявили в ведомстве.

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