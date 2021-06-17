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За полгода число ДТП с электросамокатами выросло в России на 195%

13:14
  • четверг
  • 17 июня 2021

Погибли два человека

Официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что с января по май 2021 года в России зарегистрировали 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.
Власти Москвы рассказали о новых правилах проката электросамокатов

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%", - цитирует слова представителя МВД ТАСС.

Волк уточнила, что в Москве за указанный период было 24 такие аварии, в Санкт-Петербурге - 22, в Краснодарском крае - 12.

Всего в этих ДТП погибли два человека, травмы получили 119.

Как напомнила Волк, в настоящее время правовой статус средств индивидуальной мобильности не определен.

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