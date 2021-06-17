Китай запустил первую за пять лет пилотируемую миссию в космос

Тайконавтам предстоит работа над созданием новой орбитальной станции

С китайского космодрома "Цзюцюань" этим утром запустили корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту. Это первый экипаж, которому предстоит работа над созданием новой орбитальной станции. Кроме того, "Шеньчжоу-12" - еще и первая за пять лет пилотируемая миссия КНР.

Ещё один шаг к исполнению мечты о собственной орбитальной станции для Китая. Этим утром с космодрома на севере страны стартовал корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту. Спустя 10 минут в полном соответствии с графиком модуль отделился от ракеты-носителя, а через шесть с половиной часов пристыковался к станции. Запуск для Пекина знаковый. Это не только первая за пять лет пилотируемая миссия КНР, но и первый экипаж, которому предстоит работать в "Небесном дворце" - так поэтично в переводе с китайского звучит название будущей станции. Успех космической экспедиции станет лучшим подарком к столетию коммунистической партии. Юбилей страна отметит в июле. Участников миссии провожали на космодром как национальных героев.

Командир экипажа - 56-летний Не Хайшэн - самый опытный китайский космонавт. Это его третий полёт на орбиту. Вместе с коллегами ему предстоит обживать базовый модуль станции: следить за параметрами окружающей среды, проводить эксперименты, настраивать и проверять оборудование. Экспедиция рассчитана на три месяца. Такой длительной миссии в истории Китая ещё не было.

"Наши тайконавты дважды выйдут в открытый космос. Каждый раз - на 6-7 часов. Для нас это впервые. Мы испытаем новые скафандры. Вероятность возникновения проблем довольно высока. Потому одно из главных требований к экипажу - умение быстро принимать решения в чрезвычайных ситуациях и устранять неполадки", - заявил Хуан Вэйфэнь, главный конструктор системы жизнеобеспечения Китайской пилотируемой космической программы.

Основной модуль станции запустили на орбиту в апреле. Запланировано ещё несколько полётов, в ходе которых установят дополнительные солнечные панели и лабораторные модули. Ожидается, что строительство полностью завершат в следующем году. По размерам объект будет меньше, чем МКС и "Мир", но тоже станет международным, надеются в Пекине.

"На данном этапе, пока работа в процессе, мы не готовы пригласить на станцию представителей других стран. Но однажды они там обязательно появятся. Китай продолжает развивать космическую отрасль на благо всего человечества", - сообщил Чжоу Цзяньпин, главный конструктор Китайской пилотируемой космической программы.

Планы по совместной работе с Россией и вовсе грандиозные. Между странами действует соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Самый яркий проект - лунная программа. Накануне в Санкт-Петербурге представили дорожную карту создания научной станции на естественном спутнике Земли. За активностью Москвы и Пекина ревниво следит Вашингтон. В NASA заявили, что хотят опередить конкурентов в космосе. В русле актуальной для США политической повестки одной из главных целей назван полет на Луну женщины и темнокожего.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram