Эрдоган разъяснил Байдену позицию Турции по С-400

Российские комплексы спровоцировали кризис в отношениях

Позиция Турции по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 остается неизменной.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Баденом.

"Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту Байдену. Это же касается и программы F-35", - сообщил Эрдоган (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Турция договаривается с Россией о покупке второго полка С-400.

В 2017 году Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400. Это решение спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал взамен приобрести американские комплексы Patriot и грозится отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

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