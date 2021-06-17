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Эрдоган разъяснил Байдену позицию Турции по С-400

13:31
  • четверг
  • 17 июня 2021

Российские комплексы спровоцировали кризис в отношениях

Позиция Турции по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 остается неизменной.
Анкара заявила о планах купить второй полк С-400

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Баденом.

"Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту Байдену. Это же касается и программы F-35", - сообщил Эрдоган (цитата по РИА Новости).  

Ранее стало известно, что Турция договаривается с Россией о покупке второго полка С-400.

В 2017 году Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400. Это решение спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал взамен приобрести американские комплексы Patriot и грозится отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

Эрдоган, в свою очередь,  заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

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