Эрдоган разъяснил Байдену позицию Турции по С-400

Российские комплексы спровоцировали кризис в отношениях
Позиция Турции по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 остается неизменной.
Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с американским лидером Джо Баденом.
"Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту Байдену. Это же касается и программы F-35", - сообщил Эрдоган (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно, что Турция договаривается с Россией о покупке второго полка С-400.
В 2017 году Москва и Анкара подписали соглашение по поставкам ЗРК С-400. Это решение спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал взамен приобрести американские комплексы Patriot и грозится отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара не намерена отказываться от С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram