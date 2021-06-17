В Раде устроили массовую драку после призыва к расстрелу оппозиции

Потасовку спровоцировал глава комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев

Массовая драка произошла в Верховной раде Украины. Поводом стал призыв представителя партии власти расстреливать оппозицию. С экстремистским заявлением выступил глава комитета по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев.

Оно относилось к членам фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь". Потураев выразил сожаление, что их приходится уничтожать политически, а не физически. Эти слова его оппоненты посчитали оскорблением и призывом к насильственным действиям. У трибуны началась потасовка.

Позже Потураев извинился за свои высказывания. Оппозиция требует провести расследование из-за его призыва, а также отстранить парламентария от руководства комитетом.

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