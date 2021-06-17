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Правительство выделит более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

14:51
  • четверг
  • 17 июня 2021

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин

Меры поддержки малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет обсудили сегодня на заседании правительства. Дополнительно на эти цели выделят ещё 55 миллиардов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Также премьер сообщил, что помощь в трудоустройстве получат выпускники колледжей и вузов, которые закончили обучение в прошлом году, но не смогли найти работу из-за пандемии. Для этого продлят до конца года и расширят программу, которая позволяет работодателям получать государственные субсидии при приёме сотрудников на работу. На заседании также обсудили и развитие отечественного агропромышленного комплекса.

"Главный приоритет - продовольственная безопасность. Речь идёт об обеспечении широкого  выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам. Для успешного импортозамещения уже сделано немало. В прошлом году было поддержано более 5,5 тысячи инвестиционных проектов в АПК. В ближайшее время будут запущены ещё около ста новых проектов", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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