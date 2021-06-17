Володин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

С 2016 года депутаты рассмотрели почти 6,5 тысячи инициатив

Госдума закрыла весеннюю сессию и завершила работу седьмого созыва, который был избран в 2016 году. Масштабные итоги законотворческой деятельности подвели лидеры фракций и председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Состоялись свыше 400 пленарных заседаний. Депутаты рассмотрели почти 6,5 тысячи инициатив. Особое внимание уделяли социально-значимым законопроектам, которые позволили укрепить экономику страны в период пандемии, и сделали жизнь россиян лучше. Как отметил Вячеслав Володин, с 2016 года в Госдуму поступило свыше миллиона обращений от граждан - в два раза больше, чем в предыдущий период. Рекомендации помогли повысить эффективность работы депутатов, и показали, что запрос на диалог растёт.

"Для нас приоритетом было законодательное обеспечение реализации посланий президента, направленных на решение вопросов людей, их поддержку, развитие экономики, социальной сферы. Увеличение количества социально-значимых законов. Законов, которые решают повседневные вопросы людей, касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ. Взаимодействие наших граждан с госструктурами. В среднем за прошедший период количество таких законов составило 21,5%, а в эту сессию 33%, коллеги, это итог работы", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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