Керчь ушла под воду: после сильнейшего ливня в городе объявлен режим ЧС

Из зоны бедствия эвакуируют жителей

Мощные ливни обрушились на Крым. Режим ЧС введён в Керчи. За ночь в городе выпала почти двухмесячная норма осадков. Подтоплены сотни домов. Спасатели эвакуируют жителей. Вода пришла и в другие населённые пункты на востоке полуострова. Из-за массовых аварий на линиях электропередачи без света остались почти 40 тысяч человек.

Село Приозерное буквально смыло. Спасатели откачивают воду с придомовых территорий. Впрочем, в некоторых места помощь нужна даже технике МЧС. Местные жители пытаются своими руками восстановить то, что можно.

На окне хорошо видно уровень воды. Она поступала так быстро, что люди оказались заблокированы в своих домах и не могли эвакуироваться. Мощный поток сносил временные постройки и даже мощные заборы.

Екатерина Белявцева с мужем проснулись, когда вода уже заблокировала дверь. Спасались забравшись на диван, потом на шкаф, а вот спасти домашних животных не удалось.

"Это мой курятник, снесло стену и унесло всех кур, потому что вода была очень высоко. Там есть цыплята, но я не буду их показывать. Собака вот здесь стояла будка, собаки нет, кошка с котятами, на летней кухне в кресле была, там вообще все вот так перевернуто", - заявила Екатерина Белявцева, житель села Приозерное.

Вода пришла из переполненных ливневок трассы "Таврида". Дамба, которая защищала село, не выдержала. В этом году населенный пункт затапливает уже второй раз.

"Она моментально приходит, только шум, в окно посмотрел, она по подоконник. Пытаешься открыть окно, а она уже выше", - рассказал житель села Приозерное Сергей Шлыков.

Полторы нормы месячных осадков выпало над керченским полуостровом. Подтоплены почти 300 придомовых территорий. Больше всего пострадала Керчь.

Из берегов вышла река Мелек-Чесме. В керченской городской больнице затопило цокольный этаж, спасатели подключили больницу к резервному источнику питания. Врачей и пациентов пока не эвакуируют. Но связь с медучреждением пока только по воде. Вот так глава республики осматривал улицы затопленного города. Правда, зрители обратили внимание на трех пловцов. Позже выяснилось, это спасатели, до ряда объектов по-другому не добраться.

В городе работают две сотни спасателей, 50 единиц техники, в том числе плавсредства. Проводится эвакуация населения.

По всему Крыму из-за аварий, затопления и обрывов линий электропередачи отколочено более сотни трансформаторных подстанций. Обесточены вышки мобильной связи. Без электричества находятся почти 40 тысяч человек. Энергетики перешли на особый режим снабжения. Из-за плохой видимости самолет выехал за взлетно-посадочную полосу, работа аэропорта была приостановлена.

Обильные осадки и в Краснодарском крае. Пострадали Анапа и Темрюк. Реки вышли из берегов.

На станицу Новопластуновская обрушился мощный град, размер осадков достигал 50 мм. Выбиты окна, пробиты крыши.

На территории Крыма и Краснодарского края по-прежнему сохраняются экстренные и штормовые предупреждения.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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