Кремль подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским

Но конкретных планов на этот счет нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг заявил, что после российско-американского саммита Владимир Путин по-прежнему готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - добавил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее сам Зеленский обратился к Путину на русском языке с призывом провести переговоры по ситуации в Донбассе. "Когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят", - сказал украинский лидер.

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