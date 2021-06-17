Песков: в России нет тотальной обязательной вакцинации от коронавируса

Важно учитывать нюансы, отметил пресс-секретарь президента России

В России не ведется речи о тотальной обязательной вакцинации граждан, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главы отдельных регионов вводят подобные меры, чтобы избежать скачков заболеваемости.

"Здесь все-таки очень важно учитывать нюансы. Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации, речь идет об инструкции главного санитарного врача по региону и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона в рамках тех особых полномочий, которыми он располагает", - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что и мэр Москвы Сергей Собянин, и губернатор Московской области Андрей Воробьев, и главы некоторых других регионов используют свои полномочия, делегированные им указом главы государства, чтобы привить лишь часть жителей. Это не является тотальной обязательной вакцинацией, передает РИА Новости.

"С учетом того, как идет волна инфекции, - да, это вполне оправдано. Сути подхода к этой проблеме это не меняет", - добавил Песков.

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