Юристы сочли обоснованным решение об обязательной вакцинации в столице

Оно соответствует всем нормативным правовым актам

Ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, заслуженный юрист России Виктор Блажеев назвал законным и соответствующим всем нормативным правовым актам постановление главного санитарного врача столицы и указ мэра Москвы Сергея Собянина о вакцинации.

"Я считаю, что оно принято в пределах полномочий. В развитие этого постановления был принят указ мэра, с моей точки зрения он также соответствует трудовому кодексу, в котором есть статья 76. Она допускает, что в случаях, предусмотренных законом, такие меры могут приниматься", - подчеркнул Блажеев в беседе с информационным агентством "Москва".

При этом юрист особо обратил внимание на то, что обязательной вакцинация не стала, просто отказавшихся от прививки работников могут отстранить без сохранения заработной платы. Коснется мера тех, кто принимает непосредственное участие в обслуживании клиентов, часто контактирует с потребителями.

С позицией, озвученной Блажеевым, согласился представитель правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

"В праве есть понятие "крайней необходимости", смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда", - заметил он.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для 60% работников в сферах торговли, образования, транспорта, ЖКХ, общепита, бытовых услуг, кинотеатров, красоты. Власти рассчитывают, что результата можно будет добиться к середине августа.

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