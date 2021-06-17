72-летнюю пенсионерку отправили в колонию за убийство сына

Дочь помогла скрыть преступление

Суд в Екатеринбурге приговорил 72-летнюю женщину к шести годам колонии общего режима и принудительному лечению за убийство родного сына.

Как стало известно следствию, в декабре 2020 года мать с сыном сильно поругались из-за того, что мужчина нигде не работал и много пил. В результате конфликта пенсионерка толкнула сына с такой силой, что он упал. Затем она схватила нож и 13 раз ударила мужчину в голову, 16 раз в тело и дважды в шею, пишет портал "Е1".

В результате полученных травм потерпевший скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности, екатеринбурженка завернула тело убитого в покрывало, перевязала веревкой и вместе с дочерью вынесла его из дома, выбросив в ближайший мусорный контейнер.

Первоначально пенсионерка вину отрицала, но после того как оперативники показали ей записи с камер наблюдения на подъезде, женщина созналась в убийстве, уточнил источник KP.RU.

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