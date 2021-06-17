Тишковец рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Москвичей ждет жаркая погода

В ближайшую неделю в столице ожидается сильная жара, после чего в город вернутся дожди с грозами, заявил синоптик Евгений Тишковец.

"Зной будет до среды как минимум, 6 суток. Дальше может включиться грозовая деятельность во второй половине недели, освежающие грозовые дожди собьют температуру", - передает его словам РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Центрального региона об "опасном солнце".

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